EMPODERAMENTO Presença de mulheres na indústria cresce 28% em 10 anos no Estado Cidades que mais contrataram mulhere são Itaquiraí, São Gabriel do Oeste, Dourados

6 MAR 2020 - 13h:28 Por Marcus Moura/ CBN

O número de mulheres nas indústrias de Mato Grosso do Sul cresceu 24,5% em dez anos. Em 2008, tinham 23.801 mulheres trabalhando no setor no estado. Em 2018, o número subiu para 30.547.Os municípios que mais contrataram mulheres nos últimos anos, foram Itaquiraí, São Gabriel do Oeste, Dourados e Campo Grande. Em Itaquiraí, o número de mulheres na indústria saltou de 152, em 2008, para 921, em 2018, uma evolução de 506%. Elas representam 49,5% da mão de obra da indústria do município

São Gabriel do Oeste é o segundo município do Estado com a maior evolução da participação de mulheres na indústria nos últimos 10 anos, 194%. Em 2008, elas ocupavam 286 postos de trabalho, enquanto em 2018 o número já era de 675.

No município de Dourados, as mulheres representam 30% da mão de obra do setor industrial e hoje são 3.697 trabalhadoras empregadas. O número significa uma evolução de 42% se comparado a 2008, quando as indústrias empregavam 2.599 mulheres e elas ocupavam 26,4% dos postos de trabalho.

Já em Campo Grande, a evolução da mão de obra feminina na indústria nos últimos 10 anos foi de 19%. Em 2008, eram 6.749 mulheres empregadas, com uma participação de 19,9%, número que subiu para 8.016 em 2018, representando 22% dos trabalhadores.