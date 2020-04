FESTAS E EVENTOS Presidente da Abrasel/MS orienta empresários a como se manter no mercado Juliano Wertheimer destacou ainda assessoria para não associados, neste momento

18 ABR 2020 - 12h:09 Por José Marques/Beatriz Magalhães/Ingrid Rocha

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul -Abrasl/MS, Juliano Wertheimer, foi o entrevistado deste sábado (18) do programa CBN Festas e Eventos. Em entrevista, Juliano falou sobre o cenário atual dos bares e restaurantes do estado e destacou ainda a atuação do delivery nesse momento de crise. Confira: