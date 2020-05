AGRONEGÓCIO Safrinha 2020: Presidente da Aprosoja MS explica manejo adequado de pragas e doenças Nesta safrinha 2020, técnicos encontraram menor quantidade de doenças nas lavouras

5 MAI 2020 - 16h:30 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Com a fase de desenvolvimento da safrinha de milho em Mato Grosso do Sul, os produtores precisam adotar o manejo adequado de praças e doenças. Em 2020, segundo o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja), André Dobashi, durante as visitas técnicas, foram encontradas uma menor quantidade de enfermidades nas lavouras, sendo as principais a cercosporiose, a minstosporiose e a mancha branca.

Ele explica qual o melhor maneira de combate-las:

Já com relação às pragas, os percevejos ainda são os principais empecilhos para os produtores.