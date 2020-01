MOTOCICLISMO Presidente da CBM garante ano agitado para motociclismo Estadual Mato Grosso do Sul pode receber etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Motocross

21 JAN 2020 - 12h:26 Por Isabelly Melo

O presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, Firmo Henrique Alves, conversou com Rádio CBN Campo Grande e fez um balanço de 2019 para o setor, que segundo ele foi "um grande ano". Firmo ainda revelou que a expectativa é que 2020 seja um ano "ainda melhor e maior", com relação a competições e conquistas.

O campo-grandense adiantou que, após sediar no ano passado uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Três Lagoas, Campeonato Brasileiro de Velocross no sul do Estado e ainda a largada do Rally dos Sertões em Campo Grande, Mato Grosso do Sul pode receber uma etapa de competição nacional neste ano. "Para 2020 nós pretendemos trazer novamente o Brasileiro de Motocross, estamos defininfo se será em Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Costa Rica ou até Campo Grande. Também existe a possibilidade de trazer uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade no autódromo da capital, e por aí vai", revelou Firmo.

