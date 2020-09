CBN CONSUMO Presidente da Conab afirma que preços do arroz vão cair em breve Segundo Guilherme Bastos, esta época do ano tem históricamente preços elevados

10 SET 2020 - 19h:18 Por Marcus Moura/CBN

O preço do arroz deve cair no médio prazo em decorrência da busca pelo produto importado, afirmou nesta quinta-feira (10) o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Guilherme Bastos. Ele afirmou que historicamente, cotações seguem mais altas no segundo semestre por sazonalidade. A afirmação é contrária à de especialistas ouvidos pela CBN Campo Grande, que acreditam que os preços dos alimentos devem se manter em alta até o final do ano. Confira: