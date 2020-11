CULTURA Presidente da UMMS relata situação de músicos durante a pandemia Segundo Crys Sanfona, os profissionais precisam de ajuda neste momento e cenário ainda é incerto

18 NOV 2020 - 12h:42 Por Ingrid Rcoha/ Thais Cintra CBN

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (18), o presidente da União dos Músicos de Mato Grosso do Sul, Crys Sanfona, contou sobre a atuação da associação nesses meses de pandemia.

Segundo ele, UMMS tem atuado de forma solidária nesses meses e tem muito artista precisando de ajuda nesses meses de pandemia. O presidente ainda contou que falta incentivo para a cultural em Mato Grosso do Sul e que espera que em 2021 o cenário seja diferente e que seja possível uma retomada de forma segura do cenário no estado. Ouça os detalhes: