LUTO NO FUTEBOL Presidente do Comercial morre de covid-19 Valter Maguini estava internado desde o início da semana passada

28 SET 2020 - 09h:38 Por Isabelly Melo

Faleceu nesta segunda-feira (28), o Presidente do Comercial, Valter Manginni, devido a complicações do Covid-19. A informação foi confirmada pela filha do Presidente. O vice-presidente do clube, Marlon Brandt, responderá pelo clube até as eleições previstas para outubro.

Internado desde o início da semana passada com sintomas da covid-19, Manginni teve uma leve melhora, porém, piorou ao longo da semana e precisou ser entubado. Ele ainda fazia hemodiálise devido a problemas renais.

Manginni entrou no Comercial na gestão Carlos Alberto de Assis como Diretor, ainda na Série B do Estadual em 2007. Fez parte das gestões de Luiz Cortês, Fernando Doldan e Italo Milhomen.

Em 2017 foi eleito para mandato que encerraria em novembro. Neste período, o clube passou da 1ª fase em todos os anos. Em 2017, na Série D, o time chegou a 2ª fase da competição, mas acabou caindo diante do Ceilândia. Na temporada 2020, disputa o clássico com o Operário nas quartas de final.