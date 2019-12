ENTREVISTA CBN Presidente do DEM jovem destaca projeto inovador para 2020 Fernandinho trabalha aumentar a participação dos jovens nas eleições municipais

23 DEZ 2019 - 17h:42 Por Otávio Neto

O Presidente da Juventude do DEM (Democratas) em Mato Grosso do Sul, Fernando Claudino, considera necessária a participação da juventude sul-mato-grossense no processo eleitoral de 2020 quando serão eleitos vereadores e prefeitos. No comando da sigla ele vem fortalecendo nos municípios, o projeto DEM 2.5 que prevê aumento do número de candidatos jovens nas chapas do partido. Acompanhe a entrevista concedida ao jornalista Otávio Neto