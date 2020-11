ELEIÇÕES PSDB confirma que tucanos já pensam nas alianças para 2022 Sérgio de Paula diz que Eduardo Riedel é o principal nome do partido para disputa e que acordos serão feitos respeitando aliados

25 NOV 2020 - 12h:40 Por Guilherme Filho/ Thais Cintra CBN

O presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paulo confirmou nesta quarta-feira (25) que o partido está se preparando desde já para as eleições de 2022 e que o secretário de Governo, Eduardo Riedel é o pré-candidato. “Nós temos um nome e é com que vamos começar a conversar com os companheiros e com os aliados”, afirmou lembrando que o PSDB tem interesse em ampliar e manter o arco de alianças que garantiu a reeleição do governador Reinaldo Azambuja 2018.

Para o presidente do partido, cada vez mais uma eleição está atrelada à outra, e é natural que o processo tenha esse encaminhamento. “Mas não vamos impor. Vamos conversar e respeitar nossos aliados”, insistiu. Ao comentar sobre a eleição de Dourados, onde saiu vencedor o candidato Alan Guedes (PP), contra o deputado Barbosinha (DEM) que era apoiado pela aliança governista ele garantiu:

“O prefeito de Dourados terá sempre à mão estendida do governador Reinaldo Azambuja. Não administramos para partidos, administramos para pessoas”. Lembrou que Guedes, em 2018 apoiou a reeleição de Azambuja, mas não deixou de reconhecer que o resultado deve provocar uma avaliação mais profunda por parte do PSDB.

Ao lembrar que o governador Reinaldo só trata da política do ano que vem, disse que é natural que existam tempos diferentes e que o gestor tem que cuidar da administração e dos resultados, e com isso tem um tempo diferente do partido. “A gente sai de uma eleição para a outra. Daqui a pouco tem a Mesa da Assembleia, a eleição da Assomasul, da União de Câmaras, e assim por diante”, afirmou ao final da entrevista, confirmando que para os tucanos não haverá entressafra eleitoral.