ECONOMIA Presidente do Sindifiscal avalia proposta de Bolsonaro e reforma tributária Francisco Carlos de Assis ainda destacou participação dos fiscais na PEC 110

6 FEV 2020 - 14h:12 Por Ingrid Rocha/CBN

O Sindifiscal-MS realiza nesta sexta-feira (07), a cerimônia de posse do presidente do sindicado, Francisco Carlos de Assis. Nesta quinta-feira (06) foi realizada uma entrevista com o presidente, que avaliou a proposta de Jair Bolsonaro de reduzir o ICMS do combustível e o impacto no Mato Grosso do Sul. Francisco Carlos de Assis ainda abordou a reforma Tributária e as preocupações com a gestão do Sindifiscal-MS dos próximos anos. Confira: