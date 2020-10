CBN ENTREVISTA Presidente eleita do Crea-MS foca em união e fortalecimento Vânia Mello foi eleita presidente da entidade que representa cerca de 10 mil profissionais em Mato Grosso do Sul

5 OUT 2020 - 13h:08 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Com mandato previsto para começar no dia 1 de janeiro de 2021, a presidente eleita do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS), Vânia Mello tem como uma das prioridades a união e o fortalecimento da categoria. Ela concedeu entrevista à rádio CBN Campo Grande nesta segunda-feira (5).

Desde a criação do Conselho em 1979, o Crea nunca teve uma mulher na presidência. Com 1.136 votos, no dia 1º de outubro de 2020. Foram 2.076 votos sendo 2.059 válidos. A primeira mulher eleita presidente do Crea-MS teve 55% dos votos. Confira a entrevista.