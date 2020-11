BRASÍLIA Presidente sanciona Lei para compensar perdas da Lei Kandir A primeira parcela do total devido pela União será quitada ainda neste ano

19 NOV 2020 - 06h:33 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei que dá início ao cumprimento do acordo para a compensação das perdas dos estados com a Lei Kandir. Pelo acordo, a primeira parcela do total devido pela União aos entes federados será quitada ainda este ano. Ouça os detalhes: