EFEITO CORONA Em vídeoconferência, presidentes das associações dos municípios discutem medidas Pedro Caravina explicou que foi pedida suspenção do pagamento do INSS patronal

25 MAR 2020 - 13h:03 Por Ingrid Rocha/CBN

Em entrevista à CBN Campo Grande nesta quarta-feira (25), o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, falou sobre a reunião entre os presidentes das associações dos municípios, para discutir medidas em meio a pandemia do novo coronavírus. O presidente também explicou como está a comunicação com o Governo Estadual e Federal. Pedro Caravina ainda classificou como “lamentável” o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira (24). Confira a entrevista: