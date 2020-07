COMBATE Presídios têm ampliação de medidas contra covid-19 Equipes estão recebendo treinamento e testes aumentaram

22 JUL 2020 - 11h:55 Por Ingrid Rocha/CBN

A testagem de reeducandos e servidores penitenciários está sendo ampliada em Campo Grande. Além disso, a equipe de saúde do presídio e das unidades do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste estão recebendo treinando. O objetivo é expandir as ações para outras unidades de Mato Grosso do Sul, segundo o Governo do Estado. Ouça os detalhes: