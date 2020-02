SAúDE Prevenção ao Câncer será reforçada no mês de fevereiro As ações fazem alusão ao dia Internacional de combate ao Câncer

5 FEV 2020 - 13h:46 Por Thais Cintra/CBN - Assessoria Unimed Campo Grande - HCAA

O Dia Mundial do Câncer é celebrado no dia 4 de fevereiro. A data foi criada com a finalidade de conscientizar e educar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, a fim de minimizar o número de casos da doença que mata milhões de pessoas no mundo todo. Mais informações na matéria abaixo: