SEGURANÇA PRF aumenta em 30% o efetivo para Operação Carnaval 2020 Em Mato Grosso do Sul, a BR-163 receberá reforços durante a operação

21 FEV 2020 - 10h:38 Por Isabelly Melo

Começou nesta sexta-feira (21) a Operação Carnaval 2020, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em todo o país. As fiscalizações específicas para o período seguem até o dia 25, com policiamento em todas as rodovias, contando com a utilização de radares fixos e móveis, além de testes de bafômetro.

Superintendente da PRF, Luiz Alexandre Foto: Luciene Arakaki

De acordo com o superintendente da PRF, Luiz Alexandre Gomes da Silva, neste ano a operação contará com a integração de diversos setores, como Agetran e Polícia Civil, “Nós buscamos essa integração porque os objetivos, redução de acidentes, mortes e feridos no país, é comum a todas as agências de trânsito e as policias militares. Então as forças estaduais e municipais do país estarão realizando um trabalho de fiscalização e conscientização desses motoristas’, explicou o superintendente.

As ações também se estenderão aos centros urbanos, com o auxílio de equipamentos que foram cedidos temporariamente pela PRF para algumas agências de trânsito, Polícia Militar, Detran e outros, afim de aumentar a fiscalização da prevenção à embriaguez ao volante dentro das cidades.

Durante a operação deste ano os policiais realizarão as fiscalizações em diversas áreas do Estado, desde pontos fixos, até fiscalizações nas estradas, com parada de veículos, pessoas, teste de alcoolemia, e ainda atividades de educação de trânsito em alguns locais. Também serão abordados passageiros de ônibus, afim de orientar sobre a importância da utilização do cinto de segurança.

Para atender a demanda da operação o efetivo de policiais aumentará em 30% diariamente, segundo o superintendente da PRF, Luiz Alexandre. “Em alguns dias esse aumento chega a quase 100%, e todo o efetivo disponível, todas as ferramentas, nós estamos empregando para a realização das fiscalizações e a presença da PRF nas rodovias federais”, esclareceu Luiz Alexandre.

Operação Carnaval 2019

No último ano, os agentes da Polícia Rodoviária Federal intensificaram a fiscalização e monitoramento de estradas em todos os Estados, no dia 1º de março, quando iniciou a Operação Carnaval 2019. As ações seguiram até as 23h59 de quarta-feira de Cinzas (6).

Durante o período, 1.464 pessoas ficaram feridas, em consequência de acidentes, uma redução de 7% em relação a 2018. A PRF também registrou queda no número de mortes, 83 em 2019, contra 103 em 2017, queda de 19%.

No total, foram fiscalizadas 182.002 pessoas e 185.741 veículos, resultando em 63.313 autos de infração, além de 8.542 flagrantes de ultrapassagens indevidas, que foi uma das maiores causas de colisões frontais.Em 2019 foram registradas 5.206 autuações por falta do uso de cinto de segurança (13% a mais que no ano anterior).

Ao todo, 68.153 motoristas foram submetidos aos testes de alcoolemia que resultaram em 1.959 autuações por embriaguez ao volante. E ainda foram registradas 1.040 pessoas pilotando motocicletas sem o uso de capacete, além de 846 crianças sendo transportadas sem os cuidados necessários.

Em relação a crimes, 956 kg de maconha foram apreendidos e quase 152 kg de cocaína. Também foram apreendidas 23 armas de fogo, 699 munições e 121.650 maços de cigarro, além da recuperação de 82 veículos e da prisão de 673 pessoas por diversos crimes.