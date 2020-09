TRÂNSITO PRF inicia Operação Independência nas rodovias de MS Monitoramento começa às 0h de sexta-feira e segue até às 23h59 de segunda-feira

3 SET 2020 - 14h:32 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá realizar a Operação Independência 2020 a partir das 0h desta sexta-feira (4) até às 23h59 de segunda-feira (7).

Neste período, a PRF promoverá o monitoramento dos indicadores de criminalidade e acidentalidade, bem como o direcionamento de efetivo no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

Restrição de tráfego

Para melhorar a segurança, o feriado contará com restrição de tráfego em trechos rodoviários de pista simples. O descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

É proibido o trânsito de veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros; e

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

Horário de restrição nas rodovias federais do país:

Sexta-feira, 04/09/2020 das 16h às 22h

Sábado, 05/09/2020 das 6h às 12h

Segunda-feira, 07/09/2020 das 16h às 22h

Resultados

A divulgação do balanço de acidentes registrados durante a Operação Independência 2020 está previsto para a terça-feira (8). Não haverá comparativo com o ano de 2019, quando não foi realizada operação pela data ter ocorrido durante o final de semana.

Dicas para uma viagem segura

Planejamento: é fundamental e deve levar em consideração a

duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada

para alimentação, descanso e abastecimento.

Revisão do veículo antes de viajar: pneus (inclusive o

estepe), palhetas dos limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e

sinalização;

Mantenha a atenção na rodovia: respeite a sinalização e os

limites de velocidade, eles existem para proteger a sua vida;

Faróis ligados mesmo durante o dia para que seu veículo

fique mais visível aos demais condutores;

Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento: isso

pode confundir os outros motoristas e causar um acidente;

Mantenha uma distância de segurança do veículo à frente;

Em caso de chuva, redobre os cuidados e reduza a velocidade.