DOMINGO PRF participa de evento no Parque com Dodge Challenger O esportivo foi parrendido de um traficante e cedido para uso da corporação

30 JAN 2020 - 10h:51 Por Luis vilela com assessoria

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) participará neste domingo (2) de uma exposição de veículos, com a presença da viatura Dogde Challenger.

A apresentação ocorrerá no Parque das Nações Indígenas, e faz parte do evento DDR TOUR EDIÇÃO 2020. O estande da PRF funcionará das 9h até às 15h, com duas viaturas clássicas da Instituição, uma de uso atual, além da viatura Dodge Challenger, que foi apreendido em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em abril de 2017 no Paraná.

O estande estará próximo ao lago do parque. Além de tirar fotos com as viaturas, a população também pode participar de ações educativas que serão realizadas. A PRF irá promover apresentações sobre segurança no trânsito, perigos da condução sob efeito de álcool e transporte seguro de crianças, ponto muito importante neste período de volta às aulas.

A exposição da PRF é gratuita, aberta ao público e contará com a presença do Superintendente, Inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva.