CIRCUITO MS DE BEACH TENNIS A primeira etapa do ano começa neste fim de semana As disputas serão realizadas em Bonito, entre os dias 14 e 15 de março

12 MAR 2020 - 07h:58 Por Isabelly Melo

A primeira etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Beach Tennis, organizada pela Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul (FBTMS), começa neste sábado (14) em Bonito-MS. As disputas seguem até domingo (15) na cidade que fica a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande.

As disputas serão em duplas femininas, masculinas e mistas, em três níveis: C, voltado a iniciantes, B para intermediários e o A, categoria principal, para atletas avançados. O Circuito 2020 terá cinco etapas, sendo que a segunda ocorrerá na capital, de 22 a 24 de maio e a terceira em Três Lagoas nos dias 20 e 21 de junho. As outras duas etapas serão em Campo Grande e Corumbá, em agosto e novembro deste ano, respectivamente, quando serão definidos os melhores atletas da temporada.

O calendário 2020 ainda prevê uma competição entre equipes, o “Rei e Rainha da Praia”, que reúne os oito melhores do ranking em cada categoria. Segundo a FBTMS, ocorrerá ainda o Desafio Interestadual entre Mato Grosso do Sul e Paraná, com data a ser definida.