CBN AGRO Primeiro colunista do agro no MS fala sobre o desenvolvimento do setor rural Eder Campos conversou com Moacyr Serôdio, que escreveu a primeira coluna rural do estado

29 AGO 2020 - 09h:01 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

Primeiro colunista do agro no MS fala sobre o desenvolvimento do setor rural - Foto: Arquivo Pessoal/Facebook No CBN Agro deste sábado (29), Eder Campos conversou com o primeiro colunista de agro do Mato Grosso do Sul, Moacyr Serôdio. Segundo o entrevistado, o setor rural deu grande salto tanto na produção como na comunicação. Confira:

