CARNAVAL Primeiro dia de desfile teve intérprete mirim e “paradona” Quatro escolas entraram na avenida nesta segunda-feira (24)

25 FEV 2020 - 12h:18 Por Marcus Moura e Ingrid Rocha

O primeiro dia dos desfiles das escolas de samba de Campo Grande foi marcado pela diversidade de ritmos e enredos. Peculiar em cada narrativa a Herdeiros do Samba, Unidos do Aero Rancho, Unidos do Cruzeiro e Cinderela Tradição do José Abrão abordaram temas relevantes na atualidade.

A chuva no final da tarde desta segunda-feira (24) assustou um pouco o público, que começou a lotar as arquibancadas por voltas das 8h30. O desfile estava marcado para começar às 7h00, porém o início foi próximo às 9h00. A primeira a entrar na avenida foi a Herdeiros do Samba, que não competiu oficialmente, mas brilhou com o talento das crianças nas alas e no cantar do samba-enredo.

Logo após, a Unidos do Aero Rancho trouxe seus carros alegóricos para falar sobre a importância do papel dos comunicadores para a sociedade. Com críticas, a escola deu o tom para o início oficial da competição, e transmitiu ao vivo o desfile de um dos seus carros alegóricos. O destaque ficou por conta da rainha de bateria, Elisa Cerqueira, que sambou com uma barriga de 9 meses. A pequena Eduarda ainda nem nasceu, mas já curtiu a folia.

Abordando os jogos de azar, a Unidos do Cruzeiro trouxe uma comissão de frente articulada como peças de um tabuleiro de xadrez. A rainha da bateria, Juliana Teodoro, estreou este ano à frente do corpo de musicistas. Muito emocionada, ela agradeceu o carinho do público. Carros alegóricos fazendo alusão a cassinos e jogos de dados se destacaram em meio as alas.

Finalizando a noite com chave de ouro, a Cinderela Tradição do José Abrão entrou na avenida do samba quase duas após o previsto pela organização, já após a meia noite. Falando sobre o medo nas diversas fases da vida, o grande destaque foi a paradona da bateria. Em alguns momentos, os vocalistas cantaram à capela com flashs da bateria.

Hoje (25), o desfile também está previsto para começar às 19h00. A igrejinha abre os trabalhos, seguida da Vila Carvalho, depois Deixa Falar e encerrando a noite a Catedráticos do Samba.