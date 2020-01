CLIMA Primeiro dia do ano será ensolarado com pancadas de chuva A máxima prevista para a capital é de 33ºC, com umidade em 35%

1 JAN 2020 - 07h:00 Por Isabelly Melo

A máxima prevista para a capital é de 33ºC, com umidade em 35% - Edemir Rodrigues/Portal do MS Nesta quarta-feira (01), primeiro dia de 2020 a previsão do tempo para Campo Grande é de sol com algumas nuvens, e chuva rápida durante o dia e à noite. Máxima de 33ºC e mínima de 22ºC. Os ventos na capital chegam a 9km/h, com a umidade relativa do ar entre 35% e 72%. A chuva desta quarta-feira deve fechar em 5mm. Em Três Lagoas a previsão também é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 25ºC e 37ºC. O clima será o mesmo em Dourados, porém, com máxima de 35ºC e mínima de 23ºC. E em Paranaíba também há previsão de chuva durante a tarde e à noite, com mínima de 25ºC e máxima de 37ºC.

