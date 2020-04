BRASÍLIA Primeiros pagamentos de auxílio emergencial começam nesta terça-feira Aplicativo para cadastro dos trabalhadores também estará disponível hoje

7 ABR 2020 - 07h:36 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Ministro da Cidadania afirmou que os R$ 600 destinados a profissionais autônomos começarão para quem está no Cadastro Único do governo e tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Ouça os detalhes: