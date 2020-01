POLÍTICA Prioridade do PSD é garantir sobrevivência do partido Marquinhos Trad ficará responsável por articulação política da sua reeleição

25 JAN 2020 - 11h:58 Por Gabi Couto / CBN

Neste sábado o PSD se reuniu para tratar das eleições municipais de 2020. No encontro ficou definido a divisão da articulação política do interior do Estado para disputar no mínimo 25 prefeituras. Já na Capital, o próprio prefeito Marquinhos Trad irá negociar suas alianças para a disputa do dia 4 de outubro.