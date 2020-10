CARREIRA Processo de inscrições para trainee no Grupo Energisa termina no dia 04 de outubro O atual diretor presidente da empresa em MS, Marcelo Vinhaes, passou pelo programa no início de sua carreira

1 OUT 2020 - 16h:45 Por Alan Kaká/CBN

Termina no próximo domingo, 04 de outubro, as inscrições para o processo seletivo para o programa de Trainee do Grupo Energisa.

“O Programa Trainee é um programa de mais de vinte anos do Grupo Energisa. Inclusive eu participei desse programa lá no início, há vinte anos. Eu fui um ex-trainee aqui na Energisa, conta Marcelo Vinhaes, atual diretor presidente da empresa em MS.

Antes, bastante voltado para os profissionais dos cursos de engenharia, este ano a novidade fica por conta da maior amplitude de formações dos profissionais que a empresa pretende alcançar com esse treinamento.

“Esse ano a gente está deixando esse programa o mais amplo possível, ou seja, pessoas de diversas formações podem se inscrever. A ideia do programa é a seguinte: o jovem que acabou de sair de uma universidade passar por um período de treinamento dentro da empresa. Conhecendo a empresa, o grupo, rodando por diversas áreas, diversos processos diferentes. E após esse período, passando por essa experiência e avaliação ele é contratado como profissional analista na empresa”, conta o diretor presidente do grupo em MS.

Marcelo destaca que não há um número de vagas específico a ser preenchido, mas uma política de contratação do grupo e que, em grande medida, a maioria dos participantes do programa é absorvida pela empresa ao final.

“A grande maioria é contratada, em alguns anos até a totalidade. Então quando a gente cria o programa, na realidade, a gente já tem a expectativa de ficar com todos os profissionais. Então, ele desempenhando bem suas atividades durante o programa, se dedicando ao programa, a chance de ele ser contratado é de quase 100%”, ratifica Vinhaes

As inscrições para o programa de trainee do Grupo Energisa vão até 4 de outubro e os interessados devem se candidatar no site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa. O programa tem duração de nove meses e está previsto para começar em janeiro do ano que vem. Há oportunidades para recém-formados em diversas áreas, com conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para mudanças de domicílio e viagens.