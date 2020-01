EDUCAÇÃO Processo seletivo do IFMS traz salários de até R$ 6.289 As vagas estão sendo ofertadas para professores na área de educação especial

14 JAN 2020 - 11h:13 Por Thais Cintra/CBN

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira (13), o prazo de inscrições no processo seletivo simplificado para contratação de dois professores substitutos que irão atuar na área de educação especial nos campi Dourados e Jardim. As inscrições devem ser feitas até 19 de janeiro, na página do candidato pela central de seleção. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 20 deste mês.

Os professores contratados terão carga horária de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 3.588,85 (graduação) a R$ 6.289,21 (doutorado). O interessado não pode ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87 nem ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva. Além disso, não pode ter sido contratado como professor substituto nos últimos 24 meses nem participar de sociedade privada como administrador ou sócio-gerente. O resultado preliminar será divulgado no dia 27 de janeiro, e o final no dia 3 de fevereiro.