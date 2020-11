FISCALIZAÇÃO Procon atua 9 agências de 5 bancos na Capital pela demora no atendimento Em alguns casos, clientes esperaram mais de 1h20 para serem atendidos, o que é contra a Lei

5 NOV 2020 - 15h:18 Por Marcus Moura/CBN

O Procon Estadual autuou nove agências de cinco bancos que atuam na Capital após uma série de denúncias de demora no atendimento. Entretanto, após ação fiscalizatória os técnicos do órgão encontraram outras irregularidades.

A Caixa Econômica Federal liderou o número de denúncias com reclamações de clientes das agências localizadas nas avenidas avenida Zahran, Júlio de Castilhos, Bandeirantes e Aero Rancho. O Bradesco foi alvo dos agentes do Procon em dois endereços, nas avenidas Cidade Morena e Zahran. A equipe visitou também agências do Banco do Brasil (avenida Júlio de Castilhos), Santander (avenida Bandeirantes) e Itaú Unibanco (avenida Júlio de Castilhos).

A demora no atendimento chegou a ser de 1h20 em algumas unidades. Numa agência foi verificada a ausência de cuidados que concorressem para evitar a proliferação da Covid 19, como é o caso de desrespeito ao distanciamento, falta de produtos para higienização entre outros.

A emissão de comprovantes de atendimento em papel termossensível foi verificada na maioria das agências, bem como a ausência de exemplar da lei que regulamenta o atendimento preferencial a gestantes, idosos, mães com crianças ao colo, idosos, portadores de necessidades especiais e autistas. (Com assessoria)