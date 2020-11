SERVIÇO Procon vai atender consumidores na Black Friday Quem se sentir lesado em relação às propagandas e promoções da famosa queima de estoque, pode recorrer a posto de atendimento

26 NOV 2020 - 08h:47 Por Thais Cintra/ CBN

Nesta quinta e sexta-feira (27), a Superintendência para |Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), continua com o posto avançado de atendimento na rua Barão do Rio Branco, próximo à 14 de julho na Capital. Servidores do Procon estadual e municipal permanecerão à disposição das pessoas no período de 7h30 às 17 horas. O objetivo é auxiliar e orientar nas compras e, se necessário, encaminhar solução para algum problema que for apresentado em caso do consumidor se sentir enganado nas promoções que vêm sendo divulgadas, relacionadas à black Friday.

“A nossa equipe está apta a orientar e sanar dúvidas dos consumidores durante estes dias de possibilidades de compras com preços mais acessíveis. Lembro que é necessário se manter alerta para não cair no conto de alguns comerciantes menos escrupulosos que, também, querem aproveitar a época para aumentar seus ganhos”, comenta o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

DESINFECÇÃO

Coincidentemente, durante esses dois dias a sede do Procon Estadual à rua 13 de Junho estará fechada para o publico em geral, não sendo permitida, também, o acesso dos funcionários dada a necessidade de desinfecção das instalações, devendo retomar o expediente normal à partir de segunda feira, dia 30.

A providência se faz necessário uma vez que o fluxo de pessoas em circulação pelo local envolvendo servidores, consumidores e outras pessoas em busca de encaminhar problemas o que pode favorecer a disseminação do Coronavirus, causador da Covid 19, cujo contágio ocorre de maneira bastante intensa.

Waldemar Hozano – Assessoria de Comunicação – Procon/MS