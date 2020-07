EDUCAÇÃO Procon notifica 49 escolas particulares de Mato Grosso do Sul Instituições terão 10 dias para informar sobre negociações de mensalidades

23 JUL 2020 - 10h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

O Procon Estadual notificou 49 escolas particulares de Mato Grosso do Sul. A medida atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública. As instituições terão dez dias para apresentar informações sobre as negociações de mensalidades, com a planilha de custos que tiveram como base para as mensalidades de 2020 e a planilha específica para os meses de março a junho deste ano. Ouça os detalhes: