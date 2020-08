DIA DOS PAIS Procon registra variação de até 100% em produtos de MS Pesquisa foi feita no último dia 30 e levantou preços de 22 itens

5 AGO 2020 - 17h:56 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Considerada umas das principais datas de venda para o comércio, o Dia dos Pais, comemorado no segundo domingo de agosto, é também época para ficar de olho nos preços praticado pelos empresários naqueles itens mais tradicionais. Com objetivo de auxiliar a população que vai às compras do presente para os pais, o Procon MS realizou pesquisa de telefones celulares, perfumes, relógios e camisas de times de futebol.

A camisa do time do coração, uma das escolhas mais assertivas o maior valor encontrado foi de R$ 362,00 c. Entretanto, a variação foi de 56,08%. O órgão levou em consideração os preços da camisa do Internacional, produto encontrado nos quatro estabelecimentos onde se realizou o levantamento. Os valores encontrados nos comércios especializados em esporte foram de R$ 312,00 para R$ 199,90.

A pesquisa desenvolvida no dia 30 de julho abrangeu quatro estabelecimentos tendo cotado 22 produtos, sendo nove divulgados por constarem em pelo menos três locais visitados.

Telefones celulares, outra boa pedida para o presente do Paizão, foram verificados preços de 52 itens diferentes. Em oito locais foram encontrados 47 produtos com as mesmas características, dando condições de comparação dos itens. Nesse caso o maior índice percentual, 77,82% foi encontrado no modelo Smartphone Samsung Galaxy A71 128GB que numa loja custa R$ 1.799,00 enquanto em outras lojas de rede foi encontrado por R$ 3.199,00.

Quanto a perfumes, a pesquisa verificou preços de 28 para divulgação. O maior índice percentual de diferença foi de 34,57% no Joop Homme Eau de Toilette com 75 ml, encontrado por R$ 199,90 a R$ 269,00.

Os fãs de relógio, pode achar o acessório com diferença percentual de 100,14%, o relógio Mormaii com pulseira de borracha, se encontra a venda por R$ 139,90 a R$ 279,99.

Na mesma ação para verificação de preços o setor de pesquisas do Procon Estadual estabeleceu termos comparativos entre os preços praticados nos produtos no ano passado e atualmente em relação a camisas, perfumes e relógios. As camisas apresentaram diferenças para maior de até 15,04%. Nos perfumes a maior diferença ficou em 2,71% e, em relação a relógios houve acréscimo em seis produtos chegando até 16,11%, entretanto verificou-se decréscimo em outros dois, diferença que atinge 41,40% a menor.

(Com informações do Portal do MS)