PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Procura por certificação sanitária para exportação aumentou em junho Foram emitidos 32.123 certificados sanitários internacionais no mês passado

16 JUL 2020 - 13h:32 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Serviço de Inspeção Federal divulgou, na última quarta-feira (15), o relatório de atividades sobre os impactos decorrentes da pandemia da covid-19 nas atividades do agronegócio.

De acordo com o levantamento, a procura por certificação sanitária para exportação de produtos de origem animal teve um aumento de 11% no país em junho deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado.

