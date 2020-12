ENTREVISTA Procurador-geral do Estado explica importância da atuação do Ministério Público para sociedade Alexandre Magno, responsável pelo órgão em Mato Grosso do Sul, falta também sobre o Dia Nacional do MP

14 DEZ 2020 - 15h:09 Por Marcus Moura/CBN

Órgão é responsável por fiscalizar os outros poderes - Divulgação No dia 14 de dezembro comemora-se em todo o país o Dia Nacional do Ministério Público, e para falar sobre essa importante instituição que fiscaliza os demais poderes, o Programa CBN Campo Grande recebeu o atual procurador-geral do estado, Alexandre Magno. Confira:

Deixe seu Comentário