SERVIÇO Procuradorias Regionais da PGE atuarão em um novo formato As mudanças na atuação das Procuradorias-Gerais do Estado começou nesta segunda-feira (03)

3 FEV 2020 - 11h:05 Por Isabelly Melo

Os procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) começam, nesta segunda-feira (03), uma nova dinâmica de trabalho. Um marco na história da instituição. O novo modelo de especialização das Regionais, definido pela procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, tem como objetivo aumentar a otimização e eficiência dos serviços, fomentar a celeridade e o equilíbrio na divisão dos processos, proporcionar a uniformização de teses e reforçar as equipes das nove Procuradorias Especializadas da instituição.

Até então, as Procuradorias Regionais do Estado sediadas em Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas recebiam os casos de seus respectivos municípios e região, não importando o tema.

A partir de agora, a distribuição dos processos deixa de ser em razão de competência territorial e passa a ser em razão da matéria. Todas as alterações estão sendo possíveis devido aos trâmites processuais no formato digital.

“Os avanços tecnológicos e os novos desafios operacionais da PGE, fará com que este novo modelo traga otimização do trabalho como um todo. Também é importante destacar que o intercâmbio e a integração entre procuradores mais experientes e aqueles mais novos serão fundamentais para o sucesso da implementação das mudanças e melhorias”, afirma a procuradora-Geral.

*Informações Portal do MS