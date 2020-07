CULTURA Produção baseada no universo de Manoel de Barros será exibida no Autocine “O menino que engoliu o sol” fala sobre o mito do fogo dos indígenas Guató

8 JUL 2020 - 11h:19 Por Ingrid Rocha/CBN

Na programação do Autocine do próximo domingo (12), tem o filme “Tito e os Pássaros” e o curta-metragem “O Menino que Engoliu o Sol”, que é baseado no universo poético de Manoel de Barros, no mito do fogo dos índios Guató, e no livro infantil homônimo de Ricardo Pieretti Câmara. As duas atrações serão exibidas na sessão das 18h. Ouça os detalhes: