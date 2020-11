AGRONEGÓCIO Produção brasileira de grãos deve ser a maior da história, segundo Conab Segundo levantamento, safra deve bater recorde em produção e área plantada

11 NOV 2020 - 13h:42 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A produção brasileira de grãos deve ser a maior da história nesta temporada 2020/2021, com um volume de alimentos estimado de 268,9 milhões de toneladas.

As informações são do levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e mostram que nesta safra a produção deve ser 4,6% maior que a passada, o que representa 11,9 milhões de toneladas a mais.

Com relação ao volume estimado, houve um aumento de 269 mil toneladas, considerando a recuperação da produtividade das culturas da soja e do milho primeira safra. As duas foram muito prejudicadas pela estiagem que atingiu as lavouras no ano passado, principalmente no sul do país.

