CBN AGRO “Produção de alimentos e biodiversidade são vitais para própria produtividade", explica biólogo Segundo José Sabino, florestas conservadas contribuem para conservação do ciclo da água, que apresenta extrema importância para as safras.

6 JUN 2020 - 11h:22 Por Redação

No CBN Agro deste sábado (6). Éder Campos conversou com o biólogo José Sabino e o engenheiro ambiental Fernando Garayo. No destaque, o Dia Mundial do Meio Ambientem, comemorado em 5 de junho.

Os convidados falaram sobre sustentabilidade, meio ambiente e o seto rural. Segundo o Sabino, a produção de alimentos e a biodiversidades estão associadas e são importantes para a própria produtividade.

Assista: