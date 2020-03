ECONOMIA Produção industrial do Estado tem melhor janeiro desde 2014 Mês é comumente conhecido no setor pela estagnação, porém este ano a situação foi diferente

2 MAR 2020 - 09h:06 Por Marcus Moura/ CBN

Mesmo janeiro sendo um mês usualmente de acomodação para as indústrias do Estado, o mês passado registrou a melhor produção industrial para o mês desde 2014. De acordo com o radar industrial da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, de 61 empresas, 47,5% apresentaram estabilidade na produção, enquanto 19,7% registraram crescimento.

A produção média ficou 5,4 pontos acima da média histórica, fechando em 45,4 pontos. Segundo o coordenador da unidade de economia, estudos e pesquisas da (Fiems), Ezequiel Resende, a maior parte dos empresários espera um crescimento na produção para os próximos seis meses. “Em janeiro, a utilização média da capacidade instalada na indústria sul-mato-grossense ficou em 68%, um resultado 2 pontos percentuais acima da média histórica registrada para o mês nos últimos seis anos”, declarou.

Entretanto, o índice de confiança do empresário industrial de Mato Grosso do Sul chegou a 66,2 pontos, registrando um recuo em relação a dezembro. “O resultado interrompe sequência de três meses consecutivos de alta, período em que o ICEI acumulou aumento de 6,3 pontos. Cabe ressaltar que o recuo apresentado não reverte a tendência de crescimento da confiança iniciada em junho de 2019. Por fim, o resultado de fevereiro de 2020 encontra-se 10,4 pontos acima da média histórica registrada para o mês”, analisou o economista.

Para 50,8% dos empresários as condições atuais da economia brasileira melhoraram, enquanto m relação à economia estadual esse percentual chegou a 39,3% e, no caso da própria empresa, o resultado foi de 49,2%. “Os que não fizeram qualquer tipo de avaliação das expectativas em relação à economia brasileira, estadual e do desempenho da própria empresa responderam igualmente por 6,6%”, finalizou.