Diferente do modo convencional, a criação do rebanho de forma orgânica, ou seja, pensando no bem-estar animal e sem utilizar adubos químicos na pastagem, influencia na melhor qualidade da carne.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Pantanal, Urbano Gomes, o protocolo rigoroso evita contaminações externas no animal.

