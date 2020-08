DIREITO Produtividade do TJ-MS aumenta na pandemia Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afirma que o rendimento do judiciário está maior

18 AGO 2020 - 11h:57 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Desembargador Paschoal Carmello Leandro - Foto: Assessoria do TJMS A pandemia do coronavírus impôs vários obstáculos e desafios para vários segmentos, mas no judiciário de Mato Grosso do Sul, as adequações e inovações acabaram revelando novos comportamentos e gerando resultados positivos. A avaliação é do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paschoal Carmello Leandro, que participou do quadro CBN Direito, na Rádio CBN Campo Grande. O presidente do TJ foi enfático ao afirmar que a produtividade dos servidores do Tribunal aumentou durante a pandemia e citou o que o ritmo de julgamentos em 2020 já superou os números de 2019. Confira a entrevista.

