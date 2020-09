AGRONEGÓCIO Produtores de soja têm até o último dia do ano para cadastrar áreas de plantio Quem não realizar o cadastro pode ser multado em 100 Uferms

18 SET 2020 - 16h:52 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O vazio sanitário da soja terminou no dia 15 de setembro em Mato Grosso do Sul. Com isso, os produtores da oleaginosa têm até o dia 31 de dezembro para cadastrar a área plantada no site da Iagro.

Quem tiver mais de uma área de cultivo, que não seja na mesma propriedade, deve fazer um registro para cada uma.

Saiba mais: