AGRONEGÓCIO Produtores de soja tiveram resultados positivos no primeiro semestre de 2020 Preços médios da oleaginosa ficaram cerca de 29% maiores na comparação com o mesmo período do ano passado

23 JUL 2020 - 14h:40 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: Ilustração/freepik De acordo com a análise feita pela Consultoria Datagro, os produtores de soja tiveram resultados positivos nos primeiros seis meses do ano. A pesquisa, que considera quatro principais praças do país, mostra que os preços médios do produto ficaram entre 27% e 29% maiores que os registrados no mesmo período de 2019. Saiba mais: jpnews · Produtores de soja tiveram resultados positivos no primeiro semestre de 2020

