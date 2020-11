BRASÍLIA Produtores rurais são contrários ao estatuto do Pantanal Para senadora, é fundamental que o Brasil sinalize que não vai tolerar crimes ambientais

2 NOV 2020 - 06h:06 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Os produtores rurais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul criticaram a possibilidade de aprovação do estatuto do Pantanal. Um projeto de lei com novas regras para a proteção do bioma deve ser apresentado em dezembro pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Ouça os detalhes: