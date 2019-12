ECONOMIA Produtos da Ceia de Natal têm alta de 12,77% em 2019 Pesquisa foi divulgada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais

24 DEZ 2019 - 09h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais divulgou um estudo que mostra um aumento de 12,77% na Ceia de Natal deste ano, em um comparativo com o ano passado. A carne bovina teve uma elevação de 31,69%, carne suína 23,77% e aves 19,95%. O coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas econômicas e Sociais, o professor Celso Correia, explicou quais cuidados o consumidor precisa ter quando for fazer as compras.

O chef Paulo Machado deu dicas para pratos nesta época do ano. Confira a matéria: