PESQUISA Professor do IFMS produz protetores faciais com impressoras 3D para ajudar na luta contra o coronavírus Produção voluntária é distribuída para profissionais que atuam na luta contra a doença

27 MAR 2020 - 16h:09 Por Marcus Moura/CBN

O professor do campi Campo Grande, do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), Matheus Neivock, iniciou em parceria com a instituição, um amigo empresário e oficiais do Corpo de Bombeiros uma linha de produção de protetores faciais para doar aos profissionais que atuam na linha de frente do combate e tratamento da COVID-19. Ouça mais na reportagem: