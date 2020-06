USO OBRIGATÓRIO Professora fala sobre o hábito de usar máscara Acessório de proteção individual se transformou em item de primeira necessidade em apenas três meses

23 JUN 2020 - 12h:20 Por Redação/CBN

O aumento nos casos positivos do novo coronavírus no Brasil tornou comum encontrarmos pessoas utilizando máscaras ao andar na rua (os que se arriscam, já que a recomendação é ficar em casa e sair apenas quando realmente necessário) - um costume que antes era observado com mais frequência apenas nos países asiáticos.

O governo do Estado, por decreto, determina que até pessoas sem sintomas usem máscaras ao sair de suas casas para ir ao mercado ou à farmácia. A mudança veio após estudos chineses mostrarem que um grande número de infecções acontece a partir de pessoas assintomáticas, que poderiam jogar no ar gotículas contaminadas ao falar, por exemplo.

No entanto, a professora de enfermagem da UEMS, Cibele de Moura Sales, destacou que não é qualquer máscara que tem capacidade de proteger. Segundo ela é arriscado passar a sensação de "falsa proteção" e que o ideal é que a máscara tenha três camadas de tecido. Confira.