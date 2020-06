EDUCAÇÃO Professores destacam ferramentas para melhorar aulas online Há mais de dois meses sem aulas, alunos e educadores tiveram que se adaptar

10 JUN 2020 - 11h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

No final do mês de março, diversas instituições de ensino tiveram que suspender as aulas presenciais. Com isso, alunos e professores tiveram que se adaptar as aulas online. Para prender a atenção dos alunos durante a aula, os educadores estão utilizando diversas ferramentas da internet. O professor Thiago Müller recorre a redes sociais, e-mail e até mesmo ligação, no caso de alunos que não conseguem entender a matéria. A professora Tereza Cristina Carvalho, especialista do Instituto de Engenheiro Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), utiliza PowerPoint, enquetes e forma grupos, para tentar tornar a aula mais interativa. Ouça os detalhes na reportagem: