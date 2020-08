EDUCAÇÃO Professores temem evasão dos alunos nos próximos meses Secretaria de Educação recebeu depoimentos de educadores sobre assunto

27 AGO 2020 - 09h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Educação recebeu relatos de professores, que acreditam que nos próximos meses, caso as aulas continuem de forma remota, pode acontecer uma evasão dos alunos. Após receber as informações, a secretaria começou a buscar formas de lidar com o problema, segundo o superintendente de políticas educacionais da SED, Hélio Daher. Em Mato Grosso do Sul, 210 mil alunos estudam nas escolas da Rede Estadual de Ensino, que em março suspendeu as aulas presenciais e adotou as aulas de forma remota.

A estudante Mariana disse que no começo da pandemia conseguia acompanhar as aulas, mas que após alguns meses encontrou dificuldade e se sentiu desmotivada. A jovem tem buscado retomar os estudos e continuar focada. Já Evellyn, contou que não teve dificuldades para se adaptar as aulas à distância, mas percebeu que em algumas disciplinas, os alunos participam menos. Ouça os detalhes na reportagem: