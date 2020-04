INSUMOS Profissionais da saúde denunciam falta de EPI’s

4 ABR 2020 - 08h:40 Por Beatriz Magalhães

Com o aumento dos atendimentos a pessoas com Covid-19, começou a faltar equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, é o que afirma o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte ” temos recebido várias denúncias de profissionais pela falta de equipamentos de proteção individual. Encaminhamos ao governador, Reinal Azambuja, estratégias como adquirir alguns produtos que podem substituir os usados nas unidades de saúde.”

O presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul, Alex Fabiano Nametala Finamore, afirmou que diante a situação os médicos estão aprendendo em campo as melhores providencias a serem tomadas.

“A preocupação no momento é conter a pandemia zelando pela saúde dos médicos e de toda equipe. Já o presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso Do Sul, Marcelo Santana Silveira, afirma que o Sinmed tem feito visitas nas unidades de saúde da Capital para identificar como está o fornecimento dos equipamentos de proteção individual.

Mato Grosso do Sul tem 60 casos confirmados de Covid-19, 43 casos suspeitos e uma morte registrada.