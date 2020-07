OPORTUNIDADE Profissionais da saúde são convocados pelo Governo do Estado Enfermeiros foram chamados na última sexta-feira (24) e devem se apresentar nos dias 28 e 29 deste mês

27 JUL 2020 - 06h:58 Por Giovanna Dauzacker

A edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24) traz dois editais referentes a processos seletivos para contratação de profissionais da área da saúde.

O primeiro edital torna pública a convocação de 20 enfermeiros classificados no processo seletivo da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) voltado à profissionais da saúde para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão do Trabalho, no Hospital Regional, localizado na Av. Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV, exclusivamente nos dias 28 e 29 de julho de 2020, no período das 08h às 11h e das 13h às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

Já o segundo edital trata da abertura das inscrições para o processo seletivo destinado a contratação de profissionais com formação escolar técnica de nível médio, nas funções de Técnico de Enfermagem e de Técnico de Laboratório, para atuação em atividades relacionadas à vigilância em saúde.

São seis vagas para Técnico de Laboratório e duas vagas para Técnico de Enfermagem, ambas para atuação no município de Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.182,92.

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular serão realizadas exclusivamente a partir das 08h de segunda-feira (27.07) até às 17h do dia 29 de julho, devendo o interessado acessar o site www.concurso.ms.gov.br.

Para conferir os editais na íntegra, acesse as páginas 05 a 13 da edição extra nº 10.235 do Diário Oficial do Estado.

(Com informações do Portal do MS)