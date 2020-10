PROPEIXE Programa de fortalecimento pretende dobrar produção de peixe em MS Meta do PROPEIXE, lançado na última quarta-feira, é duplicar processamento até 2022

8 OUT 2020 - 14h:14 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Programa Estadual de Fortalecimento da cadeia produtiva do peixe (PROPEIXE) foi lançado, na última quarta-feira (07), em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fomentar e expandir a piscicultura estadual.

Uma das metas do projeto é dobrar a capacidade de processamento do estado, que, na temporada 2019/2020, produziu 20,3 mil toneladas de tilápia e 3,6 mil toneladas de peixes nativos.

